Frauen-EM Nach Uwe Seelers Tod: DFB mit Trauerflor gegen Österreich

Zu Ehren von Fußball-Legende Uwe Seeler läuft das deutsche Frauen-Team im Viertelfinale der Europameisterschaft gegen Österreich mit Trauerflor auf. Dies teilte der DFB vor der Partie am Donnerstagabend (21.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) im Brentford Community Stadium in London mit. Der Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben, wie sein früherer Verein Hamburger SV unter Berufung auf die Familie Seelers bestätigte.

dpa