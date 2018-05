Tennis

Nach Zverev auch Kohlschreiber und Marterer im Halbfinale

Erstmals seit 2013 haben drei deutsche Profis das Halbfinale des ATP-Tennisturniers in München erreicht. Nach Favorit Alexander Zverev zogen am Freitag auch Rekordchampion Philipp Kohlschreiber und Nachwuchsspieler Maximilian Marterer in die Vorschlussrunde des Sandplatzevents ein. Der Augsburger Routinier gewann gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:4, 6:4. Er kann weiter auf seine sechste Finalteilnahme und den vierten Titel hoffen.