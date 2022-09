Brauchtum Nach zwei Jahren Zwangspause: Oktoberfest startet in München

Ozapft is: In München beginnt am Samstag das 187. Oktoberfest. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) um 12.00 Uhr das erste Fass Wiesn-Bier anzapfen und damit das größte Volksfest der Welt eröffnen. Wie früher wird er die erste frisch gezapfte Maß Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reichen, um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen.

dpa