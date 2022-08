Wunsiedel im Fichtelgebirge Nachbar hört Schüsse: Spezialeinsatzkommando rückt an

Nachdem ein Nachbar Schüsse in einem Wohngebiet in Oberfranken gehört hat, ist unter anderem ein Spezialeinsatzkommando angerückt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, nahmen die Einsatzkräfte in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) einen 40-jährigen Mann vorläufig fest. Er soll am Donnerstag auf seinem Balkon mit einer Schreckschusspistole geschossen haben.

dpa