Kriminalität Nachbarin und Polizisten bedroht: SEK holt Mann aus Wohnung Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat in Kaufbeuren einen Mann aus einer Wohnung geholt, nachdem dieser eine Nachbarin und später Beamte bedroht hatte.

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kaufbeuren.Als der 34-Jährige in dem Mehrfamilienhaus gegen ihre Wohnungstür hämmerte, rief die Frau die Einsatzkräfte, teilte die Polizei am Montag mit. Nachdem er am Sonntagabend mit einem Küchenmesser auf die herbeigerufenen Polizisten losging, setzten diese Pfefferspray gegen ihn ein. Daraufhin zog sich der Mann in die Wohnung zurück, in der er mit seinen Eltern lebt. Später holten SEK-Beamte den 34-Jährigen aus der Wohnung. Dabei wurde er nach Polizeiangaben leicht verletzt. Wegen seines psychischen Zustandes brachten ihn die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus. Gegen ihn wird nun ermittelt.