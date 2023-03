Landkreis Mühldorf Nachbarn schreiten ein: Rollstuhlfahrerin bei Brand gerettet

Mutige Nachbarn haben eine Frau aus einer brennenden Wohnung im oberbayerischen Landkreis Mühldorf gerettet. Vor Ort trafen sie auf eine im Rollstuhl sitzende 77 Jahre alte Bewohnerin, deren Kleidung bereits Feuer gefangen hatte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Nachbarn löschten das Feuer in dem Reihenhaus in Waldkraiburg mit Wasser und konnten den Brand im Flur der Wohnung bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen.

dpa