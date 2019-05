Polizei Nachfrage nach Polizeiseelsorgern steigt Terror, Fankrawalle – Polizisten sind vielen Belastungen ausgesetzt. Polizeiseelsorger helfen, üble Bilder zu verarbeiten.

Von Wera Engelhardt

Polizeiseelsorger Andreas Simbeck und der Führer der Einsatzhundertschaft, Dieter Winklmaier (l.), sprechen mit Fußballfans.

Nabburg.Ein kleines Mädchen öffnete die Haustür. Ob ihre Eltern da seien, fragte der Polizist. Nein, antwortete das Mädchen, die Eltern seien geschieden, die Mama habe beim Freund übernachtet. Was das Mädchen noch nicht wusste: Die Mutter war nicht beim Freund, sondern lag tot wenige Meter von der Tür entfernt – erdrosselt von ihrem Ex-Mann. So schildert Hauptkommissar Lothar Riemer jenen Einsatz vor etwa zehn Jahren, der sich tief in seine Seele eingrub. So tief, dass der heute 58-Jährige sich irgendwann Hilfe suchte, und zwar bei einer Polizeiseelsorgerin.

Viele Polizisten in Bayern geraten früher oder später in solche Ausnahmesituationen: bei der Unfallaufnahme, wenn es ein Gewaltverbrechen gab, wenn sie ihre erste Leiche sehen. „Im Einsatz verdrängt man alles“, sagt Riemer. Irgendwann aber kommt das Erlebte wieder hoch. Dann kommen die Polizeiseelsorger der christlichen Kirchen ins Spiel. Sie begleiten Beamte beim Einsatz, stehen auf Abruf bereit, sollte jemand über seinen Kummer reden wollen. Auf diese Weise helfen sie den Beamten, die Bilder im Kopf zu verarbeiten. Und die Nachfrage nach dieser Art von Beistand steigt.

Gespür für gewisse Situationen



Ein Beispiel für so einen Einsatz: Samstagnachmittag, Münchner Innenstadt. Der katholische Polizeiseelsorger Andreas Simbeck begleitet eine Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizeiabteilung durch die Straßen. Am Abend spielt der FC Bayern gegen Borussia Dortmund – ein Klassiker. Restaurants und Kneipen sind voller Fans in Gelb-Schwarz und Weiß-Rot. Die Beamten sollen die Lage in der Fußgängerzone im Blick behalten, schauen, wo sich Konfliktgruppen auftun, und dafür sorgen, dass Streit zwischen Fans nicht eskaliert.

Simbeck trägt über seinem Hemd eine dunkelblaue Jacke, in silbernen, reflektierenden Lettern steht „Polizeiseelsorge“ quer über der linken Brusttasche. Damit sticht er erst auf den zweiten Blick aus der Gruppe der Polizisten hervor. Simbeck findet es wichtig, dass Polizeiseelsorger wissen, was die Beamten in ihrem Alltag erleben. „Ich kann so ein Gespür für gewisse Situationen kriegen“, sagt er. Und später könne er anderen Polizisten von den Erfahrungen erzählen. „Das macht den Unterricht lebendiger und glaubwürdiger: Der ist Seelsorger, aber er hat Ahnung vom Beruf.“ Von jenem Fußball-Samstag wird er nur Positives zu erzählen haben. Er endet friedlich.

Wieso ist die Hilfe der Polizeiseelsorger heute gefragter als noch vor zehn Jahren? Steigt der Druck auf die Beamten? Wächst die psychische und seelische Belastung angesichts von Bedrohungen wie Terroranschläge und Amokläufe wie jenem am Olympiaeinkaufszentrum in München im Juli 2016? Lothar Riemer, der als Polizeilehrer bei der Bereitschaftspolizei in Dachau arbeitet, glaubt das nicht. „Solche Bedrohungen hat es immer gegeben.“ Er meint, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft demgegenüber gestiegen ist, dass Polizisten und Feuerwehrleute auch mal Schwäche zeigen. Deshalb bäten Beamte heute eher um Hilfe. „Es geht zunächst einmal darum, dass man es los wird.“

Über Ängste sprechen

Den Eindruck teilt Andreas Simbeck. Er sieht aber einen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie Beamte ihre Erfahrungen verarbeiten, und solchen „lebensbedrohlichen Einsatzlagen“, wie sie die Polizei nennt. „Sie haben eines bewirkt: dass die Polizisten - auch die Männer - über ihre Ängste sprechen.“ Als er vor 15 Jahren anfing, habe es noch „die Haudegen“ gegeben, die gesagt hätten: „Wenn du das nicht aushältst, wärst du besser Sozialarbeiter geworden.“

Dass das Thema Fürsorge bei der bayerischen Polizei an Gewicht gewonnen hat, schlägt sich auch in der Ausbildung junger Beamter nieder. Der katholische Polizeiseelsorger Martin Zenk steht in einem Kursraum bei der Bereitschaftspolizei in Nabburg in der Oberpfalz. Er verteilt Kärtchen mit Szenarien an die 17 Polizeischüler vor ihm. Da geht es zum Beispiel um die Hochzeit eines gutes Freundes, die mit dem Polizeidienst am Wochenende kollidiert. Wem gerecht werden? Dem Kumpel oder dem Dienstherrn?

„Pflichtenkollision“ ist das Thema im Fach Berufsethik, das fest integriert ist in der zweieinhalbjährigen Ausbildung zum Polizeibeamten. Denn es müssen nicht immer die dramatischen Einsätze sein, die die Beamten seelisch fordern. Auch die alltäglichen Konflikte gelte es zu bewältigen, erklärt Zenk.

Er beobachtet aber auch: „Die belastenden Einsätze werden mehr.“ Die Polizisten müssten Videomaterial auswerten, wo ein Täter einen Menschen erschießt. Oder seien mitten drin, wenn bei Demos oder Fußballspielen gegnerische Gruppen aufeinanderstoßen. Das komme irgendwann hoch. „Da brauchen junge Leute Beistand.“