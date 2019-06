Ermittlungen Nachts Hose bei Badeausflug verloren Zwei Jugendliche steigen in Straubinger Freibad ein und verursachen einen Brand. Das flüchtende Mädchen verliert seine Hose.

Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die in ein Straubinger Freibad eingestiegen sind. Foto: Gross

Straubing.Am Freitag befanden sich in den frühen Morgenstunden gegen 4.45 Uhr unberechtigt zwei Jugendliche im Freibad AQUAtherm in Straubing. Nachdem der Junge und das Mädchen angesprochen wurden, haben sie das Freibad über die Mauer in Richtung Wittelsbacherhöhe verlassen. Bei der Flucht hat das Mädchen ihre Hose verloren. Beide waren nach Zeugenangaben circa 15 Jahre alt.

Bei diesem nächtlichen Badeausflug wurde ein Fahrplan auf der Rutsche durch eine Zigarette in Brand gesteckt. Es entstand hierbei ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet unter Telefon (0 94 21) 86 80 um Zeugenhinweise.

