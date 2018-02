Handwerk

Nachwuchs in der Bierbranche

Dank des Trends zum handwerklich gebrauten Bier verzeichnen Bayerns Brauer wieder Zuwachs. Ende 2017 gab es 642 Brauereien im Freistaat, 18 mehr als ein Jahr zuvor. Damit ist nach wie vor mehr als ein Drittel der 1492 deutschen Brauereien in Bayern beheimatet, wie der Deutsche Brauer-Bund am Montag in Berlin berichtete. Auch in anderen Bundesländern gab es Zuwächse, der Verband rechnet damit, dass bis Ende März die Zahl von bundesweit 1500 Brauereien überschritten sein wird.