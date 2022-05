Forchheim Nackter stört Gottesdienst in Kirchehrenbach

Ein Nackter hat einen Gottesdienst in Oberfranken gestört und wird nun von der Polizei gesucht. Der „stämmige Mann“ sei am Donnerstagabend während der Predigt in die Kirche in Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) gelaufen und mit einer Bierflasche in der Hand wieder aus dem Haupteingang hinaus, teilte die Polizei am Freitag mit. „Es ist davon auszugehen, dass er sich vor der Kirche wieder anzog und anschließend flüchtete.“

dpa