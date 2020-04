Notfälle Nackter wirft Tausende Euros vom Balkon In Mittelfranken mussten Polizeibeamte am Donnerstag wegen eines ganz skurrilen Falls ausrücken.

Merken

Mail an die Redaktion Ein nackter Mann hat von einem Balkon in Fürth Geldscheine regnen lassen. Foto: dpa

Fürth.Ein nackter Mann hat von einem Balkon in Fürth Geldscheine regnen lassen. Polizisten konnten am Donnerstag 27 000 Euro auf der Straße vor dem Mehrfamilienhaus aufsammeln und zur Bank des Mannes bringen. Der 55-Jährige befand sich nach Angaben der Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation und kam auf Anweisung des Gesundheitsamtes in eine Fachklinik. Anwohner hatten am Morgen die Polizei gerufen, nachdem sie den nackten Mann auf dem Balkon entdeckt hatten, der die Nachbarschaft zudem lautstark dazu aufgerufen haben soll, mehr „Liebe zu machen“. Der 55-Jährige kann sich über eine ehrliche Nachbarschaft freuen: Kein Passant habe einen der am Boden liegenden Geldscheine an sich genommen, teilten die Ermittler mit.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.