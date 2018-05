Fussball Nächste Saison von 1860 München gesichert

München.Die Finanzierung der kommenden Saison des TSV 1860 München steht. Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik hat entsprechende Zusagen gemacht. Die Voraussetzung sei allerdings, dass alle Gesellschafter der Profiabteilung zustimmen. Dies teilte Ismaiks Sprecher Saki Stimoniaris am Dienstag mit. Ismaik werde ein nun fälliges Darlehen umgehend verlängern. „Damit ist die Zukunft der Löwen gesichert“, erklärte am Dienstag Stimoniaris. Nun sollen unter anderem der Vertrag von Trainer Daniel Bierofka verlängert sowie Verstärkungen für das Fußball-Team geholt werden. Die „Löwen“ kämpfen ab dem 24. Mai um den Aufstieg in die 3. Liga.