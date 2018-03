Verkehr

Nächster Brenner-Transit-Gipfel im Juni: Blockabfertigungen

Südtirol und Tirol erhöhen den Druck zur Einführung einer Korridormaut über den Brenner. Beim nächsten Brenner-Transit-Gipfel sollen dazu konkrete Überlegungen präsentiert werden, sagte ein Sprecher der Tiroler Landesregierung am Samstag. Das deutsch-österreichisch-italienische Treffen werde nicht wie ursprünglich im Mai in Innsbruck, sondern voraussichtlich am 12. Juni in Bozen stattfinden, bestätigte der Sprecher einen Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ (Samstag).