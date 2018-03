Fussball

Nächster Rückschlag: FC Augsburg ohne Verteidiger Danso

Der ersatzgeschwächte FC Augsburg muss nun auch länger auf Verteidiger Kevin Danso verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, fällt der 19-Jährige in den kommenden Wochen aus. Der Österreicher hat sich am Samstag beim 0:2 gegen 1899 Hoffenheim einen Teilriss der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen. Danso musste nach einem Pressschlag in der 59. Minute ausgewechselt werden. Seine genaue Ausfalldauer hängt vom Heilungsverlauf ab. Die Verletzung wird konservativ behandelt, wie der FCA mitteilte.