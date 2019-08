Unfall Nächtlicher Autobrand auf der A3 Der Fahrer und zwei Insassen brachten sich in Sicherheit, bevor die Flammen hochschlugen. Auf der A3 kam es zur Sperrung.

Mail an die Redaktion Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Samstag zur A3 ausrücken. Foto: André Baumgarten/Archiv

Regensburg.Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Samstag auf der A3 ein Auto in Brand geraten. Der Fahrer, der gegen 1.35 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Universität unterwegs war, hatte zunächst Rauch aus dem Motorraum festgestellt. Der Mann stoppte den Pkw sofort. Er und zwei weitere Insassen konnten sich in Sicherheit bringen, bevor die Flammen hochschlugen. Die FFW Harting und die Berufsfeuerwehr Regensburg rückten aus, um den Brand zu löschen. Während des Einsatzes musste die Autobahn für 45 Minuten total gesperrt werden, eine weitere gute Stunde lang blieb eine Fahrspur nur eingeschränkt befahrbar. Die Straße wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht abschätzen.

