Anzeige

Brände Nächtlicher Feuertanz am Wald ruft Polizei auf den Plan Ein nächtlicher Feuertanz hat einem Mann in Bamberg Ärger mit der Polizei eingebracht.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bamberg.Nach Angaben der Beamten tanzte der 38-Jährige um ein Lagerfeuer an einem Waldrand herum, das er selbst entfacht hatte. Doch selber löschen wollte es der Mann in der Nacht auf Mittwoch dann nicht, weshalb die Feuerwehr ausrücken musste. Die Polizisten beschrieben den Mann als völlig uneinsichtig und provokant. Sie erteilten ihm einen Platzverweis und zeigten ihn an. Eine Erklärung, was genau den 38-Jährigen zu seinem Tanz um das Feuer bewegte und warum er es entfachte, blieb er den Beamten schuldig.

© dpa-infocom, dpa:210811-99-801719/2