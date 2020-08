Anzeige

Brände Nagellackentferner + Mehrfachsteckdose = Zimmerbrand Beim Reinigen von Zubehör zum Bogenschießen hat ein Jugendlicher in der Oberpfalz aus Versehen einen Zimmerbrand ausgelöst.

Amberg.Dem 16-Jährigen war in der Nacht zum Donnerstag in Amberg eine Flasche mit Nagellackentferner umgefallen, deren Inhalt ausgerechnet in eine Mehrfachsteckdose floss. In Verbindung mit der brennbaren Flüssigkeit entzündete sich diese.

Weil der Teenager die Flammen nicht selbst unter Kontrolle brachte, rückte die Feuerwehr an. Der Bursche erlitt bei seinen Löschversuchen Brandwunden an den Fingern und kam in ein Krankenhaus. Ansonsten blieben alle unversehrt. Der Brand, der sich nur auf das eine Zimmer erstreckte, verursachte einen geschätzten Schaden von 50 000 Euro.