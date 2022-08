Vertragsverlängerung Nagelsmann begrüßt weitere Zusammenarbeit mit Salihamidzic

Trainer Julian Nagelsmann begrüßt die weitere enge Zusammenarbeit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München in den kommenden Jahren. Er freue sich „sehr“ über die am Montagabend verkündete vorzeitige Vertragsverlängerung des deutschen Fußball-Meisters mit Salihamidzic (45) um drei Jahre bis 2026. „Aus persönlicher Sicht, weil ich gut mit ihm zusammenarbeite, aber aus Clubsicht auch“, sagte Nagelsmann am Dienstag.

dpa