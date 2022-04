Anzeige

dpa

München.Julian Nagelsmann hat das Aus mit dem FC Bayern München im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Villarreal als eine der bittersten Niederlagen seiner Trainer-Karriere bezeichnet. Es gehöre „sicher zu den top drei dazu“, räumte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach dem 1:1 im Viertelfinal-Rückspiel gegen den spanischen Europa-League-Sieger ein. Nach dem 0:1 im Hinspiel vor einer Woche verpassten die Münchner damit den Einzug ins Halbfinale.

Die Bewertung seiner ersten Saison beim FC Bayern hänge schon „ein bisschen“ davon ab, wie man nun die Meisterschaft gestalte, sagte Nagelsmann. In der Bundesliga haben die Münchner neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Im DFB-Pokal und in der Champions League sind die Bayern aber schon draußen. Das sei nicht „nicht ausreichend“ für die Ansprüche des FC Bayern. Das Halbfinale in der Königsklasse sei „immer ein bisschen das Minimalziel“, sagte er.

Mit der Mannschaft hat Nagelsmann nach dem folgenschweren Remis am Dienstagabend noch nicht gesprochen. Er wolle das tags darauf machen, man müsse die Eindrücke erstmal „sacken lassen“.

Offene Vertragsfragen etwa bei Weltfußballer Robert Lewandowski will Nagelsmann nicht als Ausrede gelten lassen. „Das wäre mir aus meiner persönlichen Sicht zuviel Alibi“, sagte der Bayern-Coach. Er wolle keinem die Schuld für das Aus geben.

Lewandowskis Vertrag läuft 2023 aus. Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat einen Wechsel des Stürmers in diesem Sommer aber ausgeschlossen, nachdem es Spekulationen um einen angeblichen vorzeitigen Abschied zum FC Barcelona gegeben hatte.