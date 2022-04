Anzeige

FC Bayern-Trainer Nagelsmann: Ex-Profis beim Video-Referee „nicht schlecht“ Julian Nagelsmann befürwortet den Vorschlag, dass Ex-Profis den Videoschiedsrichter unterstützen könnten. „Grundsätzlich ist es keine schlechte Idee“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters am Freitag. „Wichtig wäre, dass der Profi dann auch unbefangen ist und nicht 15 Jahre für den Club gespielt und sein Herz noch da hat.“ Es sei „immer ratsam, den Sport selbst gemacht zu haben“, sagte Nagelsmann.

Mail an die Redaktion Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München gibt vor Spielbeginn ein Interview. Foto: Matthias Balk/Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Am Samstag hatte wieder einmal die Rolle des Video-Assistenten in der Bundesliga für Kritik gesorgt. Beim Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (3:1) griff dieser nach einem elfmeterwürdigen Foul von Benjamin Pavard gegen BVB-Profi Jude Bellingham nicht ein. Beim 2:1-Sieg des 1. FC Union bei RB Leipzig meldete indes der Video-Assistent einen Tritt von Leipzigs Nordi Mukiele gegen den Berliner Niko Gießelmann, der Schiedsrichter revidierte seine Entscheidung aber nicht. Videobeweis-Projektleiter Jochen Drees erklärte in einer DFB-Mitteilung am Montag, dass in beiden Fällen falsch entschieden worden war.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte zuletzt den alten Vorschlag betont, dass ehemalige Profifußballer als Unterstützung eingesetzt werden könnten. „Wir als ehemalige Fußballer können das deshalb besser bewerten, weil wir selber permanent und jahrelang in diesen Situationen waren und wissen, wie es aussieht, wenn man foult oder gefoult wird. Wie man fällt, wohin sich der Ball bewegt, wenn dieses oder jenes davor passiert. Und vor allem sehen wir es schneller“, schrieb Matthäus in einer Sky-Kolumne. Die Intuition von Ex-Fußballern sei in solchen Fällen eine andere.