Fussball Nagelsmann genießt seine Rückkehr: „Es hat Spaß gemacht“ Trainer Julian Nagelsmann hat die Rückkehr zu seiner Mannschaft und ins Fußballstadion beim Champions-League-Sieg des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon in vollen Zügen genossen.

Mail an die Redaktion Abschlusstraining vom FC Bayern München auf dem Vereinsgelände. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.„Es hat Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen“, sagte der 34-Jährige nach dem 5:2 am Dienstagabend, mit dem der deutsche Meister schon am vierten Gruppenspieltag ins Achtelfinale der Königsklasse einzog.

Nagelsmann konnte nach einem Negativ-Test erst am Spieltag die häusliche Corona-Quarantäne verlassen. „Fußball zu schauen macht mir auch am Fernseher Spaß. Aber es sollte nicht mehr die eigene Mannschaft sein. Die vier Spiele haben gereicht“, sagte er nach der Partie in der Pressekonferenz.

Drei der vier Pflichtspiele ohne ihren Chef an der Seitenlinie konnten die Münchner Profis gewinnen. Im DFB-Pokal gab es jedoch eine historische Niederlage. Nach einem 0:5 bei Borussia Mönchengladbach schied der Rekordpokalsieger bereits in der zweiten Runde aus.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-823063/4