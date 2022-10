Bundesliga Nagelsmann kann Pfiffe in Sinsheim nicht nachvollziehen

Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann kann Unmutsbekundungen der Hoffenheimer Fans gegen seine Person nicht wirklich nachvollziehen. „Dass immer noch ein paar Fans pfeifen, ist nicht so schön. Verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, aber das muss jeder selbst wissen“, sagte der 35-Jährige am Samstagabend nach dem 2:0-Sieg der Münchner in Sinsheim. Nagelsmann trainierte zwischen 2016 und 2019 die TSG und wechselte danach erst zu RB Leipzig und zwei Jahre später zum deutschen Rekordmeister.

dpa