Fußball Nagelsmann lässt rotieren: Fünf frische Kräfte gegen Gladbach

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann tauscht die Hälfte seiner Feldspieler für das Meisterschaftsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach aus. Im Vergleich zur Startformation am vergangenen Dienstag in der Champions League bei Paris Saint-Germain tritt der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit fünf Veränderungen an. Zum ersten Mal in die Anfangself rückt Winterneuzugang Daley Blind, zudem beginnt der FC Bayern erstmals in der Liga auch mit Ryan Gravenberch. Thomas Müller, Alphonso Davies und Serge Gnabry rücken auch neu ins Team. Dafür müssen unter anderen Leroy Sané und Jamal Musiala zunächst auf die Bank.

dpa