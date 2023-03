Trainer Nagelsmann setzt gegen PSG-Stars auf Stanisic

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt nach dem Ausfall des gesperrten Franzosen Benjamin Pavard im großen Champions-League-Duell der Münchner mit Paris Saint-Germain auf den international noch recht unerfahrenen Josip Stanisic in der Abwehr. „Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Stani hatte ein bisschen Probleme am Oberschenkel, konnte aber trainieren“, sagte Nagelsmann am Dienstag in der Allianz Arena. Das Achtelfinal-Rückspiel gegen PSG findet am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in München statt.

dpa