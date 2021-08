Anzeige

Fussball Nagelsmann sorgt sich um deutsche Clubs im Wettbewerb Trainer Julian Nagelsmann sorgt sich angesichts der hohen Investitionen anderer europäischer Fußball-Clubs in Corona-Zeiten um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Vereine.

Merken

Mail an die Redaktion Trainer Julian Nagelsmann von München. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.„Ja absolut, die Gefahr besteht. Für Bayern München ist es noch einen Tick einfacher und trotzdem kompliziert. Aber für andere deutsche Clubs, die international spielen, ist es nochmal schwieriger“, sagte Nagelsmann am Donnerstag vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison.

„Ich reibe mir auch gelegentlich verwundert die Augen, wie das alles funktioniert“, sagte der 34-Jährige mit Blick auf hohe Transfersummen im Ausland oder die gehaltsmäßig sehr teure Verpflichtung von Lionel Messi durch Paris Saint-Germain. „Da hängen nicht nur die Summen dran, die man so liest, sondern da ist oft noch ein Rattenschwanz, der im Verborgenen und im Schatten bleibt und der extrem viel nach sich zieht und Kosten über Jahre nach oben treibt. Ich weiß nicht, wie das alle hinkriegen“, kommentierte Nagelsmann.

Der frühere Leipzig-Coach hofft, dass die Europäische Fußball-Union (UEFA) das Gebaren im Blick hat: „Die UEFA hat schon ein Interesse daran, dass es ein Wettbewerb bleiben soll.“ Bayern München, das 2020 noch die Champions League gewonnen hatte, sei aber sportlich auch weiterhin „ein guter Herausforderer“ - und das solle auch so bleiben. „Man muss ein Auge darauf haben, dass es nicht in nicht ganz richtige Richtungen läuft.“

Nagelsmann sieht einige Gründe, die es der Bundesliga im Vergleich gerade zu England „extrem kompliziert“ machten. Er nannte etwa die 50+1-Regel, steuerliche Gründe, dazu Investorenthemen. Trotzdem habe man in Deutschland einen guten TV-Vertrag ausgehandelt. Es sei aber so, dass es den Clubs in England und Frankreich aktuell leichter falle, „mehr Geld zu generieren und auszugeben“.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-817662/2