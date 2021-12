Anzeige

Fussball Nagelsmann über Lewandowski: Chance auf Ballon d'Or kommt Julian Nagelsmann traut Robert Lewandowski zu, dass der Weltfußballer noch einmal die Chance auf den Ballon d'Or bekommen wird.

Mail an die Redaktion Bayern Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann und Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.„Ich glaube, es ist nach wie vor möglich, dass er den noch gewinnt“, sagte der Trainer des FC Bayern am Freitag über den Münchner Superstürmer. Lewandowski, der am Samstag mit den Bayern zum Liga-Hit bei seinem Ex-Club Borussia Dortmund antritt, hatte sich bei der Kür in dieser Woche dem Argentinier Lionel Messi geschlagen geben müssen. Das hatte Kritik zur Folge.

„Es ist wichtig, einerseits diese Enttäuschung zuzulassen, andererseits aber auch Energie daraus zu ziehen und Ansporn zu haben für weitere großartige Taten“, sagte Nagelsmann. „Er macht nicht den Anschein, als ob er frustriert ist.“ Aber wenn man so knapp am Erreichen eines Traumes sei, „dann tut es wahrscheinlich noch mal mehr weh, als wenn du 85. wirst.“

Nach einem Jahr Goldener-Ball-Pause wegen der Corona-Pandemie hatte sich Lewandowski als Triplesieger von 2020, Club-Weltmeister 2021 und nach einer unglaublichen Torserie große Hoffnungen gemacht, nach dem Titel des Weltfußballers auch mit der von der französischen Sportzeitschrift „France Football“ verliehenen Auszeichnung geehrt zu werden.

„Es gibt einen ganz interessanten Spruch. Der Sieger von morgen lernt aus der Niederlage von heute“, sagte Nagelsmann. „Ich glaube, dass er Energie daraus ziehen wird, um weiter viele Tore zu schießen.“ Lewandowski hofft, am 17. Januar erneut als FIFA-Weltfußballer geehrt zu werden.

