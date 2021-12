Anzeige

Fussball Nagelsmann über Lewandowski-Jubel: Wichtig, dass er trifft Julian Nagelsmann sieht die Art der Torfreude von Weltfußballer Robert Lewandowski nicht als entscheidend an.

Mail an die Redaktion Bayerns Robert Lewandowski jubelt über sein Tor. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa/Archivbild

München.„Am Ende ist mir wichtig, dass er die Tore macht. Ob er einen X-Jubel macht oder gar keinen Jubel, kann er selber entscheiden. Es ist schön, dass er trifft“, sagte der Trainer des FC Bayern am Donnerstag in München. Beim 5:0-Erfolg in dieser Woche beim VfB Stuttgart hatte Lewandowski seine Tore nicht wie gewohnt gefeiert.

„Er ist ein Mensch, und Menschen sind manchmal ein bisschen unzufriedener. Er ist einfach extrem ehrgeizig - und das ist auch gut so“, sagte Nagelsmann.

Mit seinem Doppelpack gegen Stuttgart stellte Lewandowski einen Uralt-Rekord von FCB-Legende Gerd Müller ein. 42 Bundesligatore gelangen dem Polen im Kalenderjahr 2021, das war zuvor nur Müller 1972 gelungen. Mit einem Treffer am Freitag gegen den VfL Wolfsburg könnte Lewandowski also eine alleinige Bestmarke aufstellen.

„Wir wissen, dass wir uns auf Lewy immer verlassen können. Das ist ein großes Pfund“, sagte Nagelsmann. „Es ist ganz normal, dass man Phasen hat, in denen man nicht hundert Prozent zufrieden ist mit gewissen Abläufen oder gewissen Momenten auf dem Feld.“ Es sei für Lewandowski auch schwierig, weil er sich stets gegen mehrere Verteidiger durchsetzen müsse.

