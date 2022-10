Champions League Nagelsmann vor Pilsen-Spiel: „Ruhepol beibehalten“ Trainer Julian Nagelsmann will mit dem FC Bayern München die Siegesserie in der Gruppenphase der Champions League am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel bei Viktoria Pilsen unbedingt fortsetzen. „Generell kann jeder ausrechnen, dass wir mit zwölf Punkten eine sehr gute Ausgangslage hätten, um die K.o.-Phase zu erreichen. Und den Ruhepol Champions League wollen wir beibehalten“, sagte Nagelsmann am Dienstagabend auch schon mit Blick auf eine im Erfolgsfall „stimmungsmäßig“ gute Vorbereitung auf das wichtige Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg.

Pilsen.Der Bayern-Coach konnte noch nicht sagen, ob der in Pilsen wegen einer Schulterblessur fehlende Kapitän Manuel Neuer schon gegen Freiburg wieder im Tor stehen kann. Aktuell sei die Verletzung „zu schmerzhaft“, berichtete Nagelsmann nach einem Gespräch mit Neuer. „Wir müssen abwarten für Sonntag.“ Der 36-jährige Neuer hätte auch in einem K.o.-Spiel an diesem Mittwoch nicht gespielt, erklärte Nagelsmann bei der Pressekonferenz in der Doosan Arena. Thomas Müller soll dafür nach seiner Corona-Infektion mit Blick auf Freiburg wichtige Spielpraxis gegen Viktoria Pilsen erhalten.