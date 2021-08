Anzeige

Fussball Nagelsmann will mit FC Bayern im Supercup ersten Titel Julian Nagelsmann hofft im Supercup gegen Borussia Dortmund auf seinen ersten Sieg mit dem FC Bayern München und damit zugleich auf seinen Premierentitel als Coach.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Trainer Julian Nagelsmann kommt vor dem Spiel ins Stadion. Foto: Sven Hoppe/dpa/archivbild

Dortmund.Nach der Vorbereitung und einem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach zum Bundesligastart will der 34-Jährige mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister endlich jubeln. „Das Spiel hat eine Bedeutung, weil es um einen Titel gibt“, sagte Nagelsmann vor der Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in Dortmund. Dort sind in Corona-Zeiten 25.000 Zuschauer zugelassen.

Der BVB um Topstürmer Erling Haaland war mit einem 5:2 gegen Eintracht Frankfurt in die Bundesliga-Saison gestartet. Der neue Trainer Marco Rose muss neben Profis wie Mats Hummels wegen Knöchelproblemen auch noch auf Thorgan Hazard verzichten.

Das Duell der Münchner mit Dortmund ist im 2010 wiedereingeführten Supercup ein Klassiker. Dreimal siegten die Dortmunder, viermal die Münchner. Zuletzt 2020, als Joshua Kimmich den 3:2-Siegtreffer erzielte.

© dpa-infocom, dpa:210816-99-863301/2