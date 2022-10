Fußball Nagelsmann zu Ronaldo-Abgang: „Vielleicht war ihm kalt“

Nach dem irritierenden Abgang von Superstar Cristiano Ronaldo hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seine zurückhaltende Position bei Situationen dieser Art hervorgehoben. „Ich bin bei so emotionalen Themen immer vorsichtig“, sagte Nagelsmann am Freitag in München. Von außen sei die Situation schwierig zu bewerten. „Man weiß nicht, was da vorgefallen ist in der Kommunikation. Vielleicht war ihm kalt und er musste duschen.“

dpa