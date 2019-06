Auszeichnung Nahaufnahme für einen Preis nominiert Unsere Autorin Angelika Sauerer und Fotografin Sabine Franzl wurden für den „Hansel-Mieth-Preis digital 2019“ nominiert.

Sabine Franzl (rechts) und Angelika Sauerer Foto: Sabine Franzl

Regensburg.Die Online-Version der Nahaufnahme „Josefa Singer und ihre Heimat“ von Sabine Franzl und Angelika Sauerer aus dem Wochenend-Magazin „nr. sieben“ der Mittelbayerischen war für den renommierten „Hansel-Mieth-Preis digital 2019“ nominiert. Damit zeichnet die Agentur „Zeitenspiegel“ engagierte Geschichten aus, die in Text und Fotos sowie multimedial erzählt werden. Der Preis erinnert an die Fotografin Johanna „Hansel“ Mieth aus Santa Rosa/Kalifornien, die mit ihrer Leica das Leben der „Underdogs“ dokumentierte. Die Auszeichnung ging heuer an den Reporter Marius Münstermann und den Fotografen Christian Werner für ihre Spiegel-online-Reportage aus Kambodscha „Jagd auf die Holz-Mafia“. Die Fotografin Sabine Franzl und die Autorin Angelika Sauerer hatten in ihrem Beitrag im Juni 2018 Josefa Singer, die dichtende Grenzwirtin von Daberg bei Furth im Wald, porträtiert. Ihre Nahaufnahmen erscheinen seit 2012 monatlich.