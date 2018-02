Parteien Nahles zu SPD: Nach GroKo-Votum gemeinsam nach vorne schauen Nach Einschätzung der designierten SPD-Parteichefin Andrea Nahles wird die GroKo-Frage die Sozialdemokraten nicht dauerhaft spalten. Sie habe in den Veranstaltungen der vergangenen Tage erlebt, dass die Menschen gemeinsam nach vorne schauten, sagte Nahles am Sonntag in Ulm nach der letzten Regionalkonferenz zum Mitgliederentscheid über die Frage der Neuauflage einer großen Koalition. Selbst wenn man in der Sache unterschiedlicher Meinung sei, könne man am Ende gemeinsam vorangehen. Dieses Grundgefühl nehme sie auch aus der Veranstaltung in Ulm mit. Dazu eingeladen waren Parteimitglieder aus Baden-Württemberg und aus Bayern.

Mail an die Redaktion Andrea Nahles, SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, in Ulm. Foto: Sina Schuldt

Ulm.Der kommissarische SPD-Parteichef Olaf Scholz sagte in Ulm: „Ich bin sehr optimistisch, dass es ein positives Votum der Mitglieder geben wird, so dass wir den Auftrag bekommen, in die künftige Regierung einzutreten.“ Mehr als 463 000 SPD-Mitglieder können noch bis zum 2. März über den ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am ersten März-Wochenende vorliegen - und damit die Entscheidung, ob es zu einer großen Koalition kommt.