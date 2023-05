Verdi kündigt an Nahverkehrs-Warnstreiks in mehreren bayerischen Städten am Freitag

Die Gewerkschaft Verdi kündigt für diesen Freitag einen ganztägigen Nahverkehrs-Warnstreik in München, Nürnberg und mehreren weiteren Städten an. Betroffen sind unter anderem auch Nürnberg, Landshut und Regensburg.

In fünf Verhandlungsrunden über höhere Löhne habe es bislang kein Ergebnis gegeben, teilte Verdi am Mittwoch in München mit. „Die logische Folge sind diese Warnstreiks“, erklärte Verhandlungsführer Sinan Öztürk.







In Bayern gilt für den Nahverkehr der Tarifvertrag TV-N, der separat vom sonstigen öffentlichen Dienst oder der Bahn ausgehandelt wird. Dem TV-N gehören viele städtische Verkehrsunternehmen an, darunter die Münchner MVG und die VAG Nürnberg. Streiken sollen Bus- und Tramfahrerinnen am Freitag auch in Augsburg, Regensburg, Fürth, Landshut, Schweinfurt, Bamberg und Bayreuth. Mit Ausnahme Augsburgs soll überall ganztägig gestreikt werden.

− dpa