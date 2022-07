Naturschutz Nationalpark Bayerischer Wald bekommt Erweiterung

Um 605 Hektar Fläche wird der Nationalpark Bayerischer Wald erweitert. Das an den tschechischen Nationalpark Böhmerwald (Sumava) angrenzende Gebiet wird damit den Angaben nach zum größten Waldnationalpark Deutschlands. Aus diesem Anlass gibt es in Mauth (Landkreis Freyung-Grafenau) am Mittwoch (14.00 Uhr) eine Feierstunde mit Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler).

dpa