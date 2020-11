Anzeige

Kriminalität Nationalpark: Kreuze von Ultrareligiösen Der „Nationalpark Bayerischer Wald“ lebt von seiner Unberührtheit. Das wollen strenggläubige Chisten wohl nicht wahrhaben.

Mail an die Redaktion Unbekannte respektieren es nicht, dass im „Nationalpark Bayerischer Wald“ die Natur sich frei entfalten darf. Foto: Armin Weigel/dpa

Grafenau.Unbekannte haben im Nationalpark Bayerischer Wald mehrfach Kreuze aufgestellt oder aufgehängt. Am Farrenberg bei Finsterau (Landkreis Freyung-Grafenau) hätten der oder die Täter jüngst ein Kreuz an einen Fels geschraubt, teilte Nationalparkleiter Franz Leibl am Dienstag mit. „Der Wildwuchs nimmt überhand“, sagte er. Mancherorts im Nationalpark hätten Unbekannte sich Wege freigeschnitten oder Wegmarkierungen wie rote Herzchen angebracht. An einer Stelle habe ein Unbekannter 300 junge Fichten entfernt, um sich einen Steig im Gelände anzulegen. Derlei Aktionen schädigten die unberührte Natur und seien keine Zeichen von Wertschätzung.

Besonders ärgerlich findet Leibl den Spruch, der auf einem der Kreuze zu lesen war: „Gläubige stellen Kreuze auf, Ungläubige lassen sie entfernen.“ Das Kreuz sei ein „Symbol für Gott und für seine wunderbare Schöpfung“, so Leibl, diese Schöpfung sollte aber bewahrt und die Natur geachtet werden. „Durch das illegale Aufstellen von Denkmälern zeigt man nur das Gegenteil.“ Die Nationalparkverwaltung hat die Kreuze abmontiert und bittet Besucher darum, künftig keine mehr anzubringen. (dpa)