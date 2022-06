Fußball Nationalspieler planen keinen Kniefall in Budapest

Die deutschen Fußball-Nationalspieler werden vor dem Nations-League-Spiel in Ungarn nicht wie zuletzt gegen England den Kniefall gegen Rassismus zeigen. „Nein, die Überlegungen gab es noch nicht“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Donnerstag im Teamquartier in Herzogenaurach. „Für Ungarn ist jetzt nichts geplant“, merkte Bierhoff vor der Partie am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest an.

dpa