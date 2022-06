Spielübertragung Nations-League-Spiel der DFB-Auswahl in Ungarn bei RTL

Hansi Flick und seine Nationalspieler sind an diesem Samstag (20.45 Uhr) wieder bei RTL zu sehen. Nachdem das ZDF die Nations-League-Partie am Dienstag in München gegen England (1:1) übertragen hatte, ist für das Spiel in Budapest gegen Ungarn wieder der Privatsender dran. Bei RTL war auch der Auftakt in den UEFA-Wettbewerb in Bologna gegen Italien (1:1) zu sehen gewesen. Die zweite Heimpartie der deutschen Mannschaft am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Mönchengladbach gegen Italien wird wieder im ZDF übertragen.

dpa