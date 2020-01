Militär Nato-Übung betrifft auch Oberpfalz Die Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels sind als Stationen für die Teilnehmer von „Defender 2020“ vorgesehen.

Mail an die Redaktion Im Oktober 2019 waren Georgische Einheiten auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels. Foto: Paul Böhm

Regensburg.Die größte Truppenverlegung der USA nach Europa seit 25 Jahren steht unmittelbar bevor. Die groß angelegte Militärübung „Defender Europe 2020“ startet bereits in der kommenden Woche mit den ersten Transporten, allerdings noch im überschaubaren Rahmen. Ab Februar könnte auch ein Teil der insgesamt 37000 Soldaten aus 18 Nationen Station in der Oberpfalz machen.

Norbert Wittl, Pressesprecher am Truppenübungsplatz Hohenfels, sagt: „Nach unserem Wissen können Hohenfels und Grafenwöhr mit eingebunden werden.“ Die Pressestelle der US Army in Europa konkretisiert: „Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr wird an der Übung Defender Europe 20 beteiligt sein.“ Im Rahmen der eng mit „Defender 2020“ verbundenen Übung „Warfighting Assessment“ gibt es hier im Mai eine sogenannte Gefechtsstandübung, die sich zum großen Teil digital am Computer abspielt.

Was Hohenfels betrifft, so stellt Wittl klar: „Die Einheiten werden hier nicht üben, sondern lediglich einen Aufenthalt haben.“ Als Station anbieten würde sich die Oberpfalz beispielsweise, wenn Soldaten mit dem Schiff in Bremerhaven ankommen, dann aber mehrere Tage auf einen Bahntransport Richtung Osten warten müssen.

20000 Soldaten aus den USA

Denn im Rahmen der Großübung sollen testweise rund 20000 Soldaten von den USA quer durch Deutschland nach Osteuropa verlegt werden, um für eventuelle Krisenfälle gewappnet zu sein. Darüber hinaus mehrere weitere Übungen in Deutschland, Polen, Georgien und dem Baltikum geplant, so dass insgesamt 20000 Soldaten aus den USA und 17000 in Europa stationierte Soldaten beteiligt werden. Im Juni soll alles abgeschlossen sein.

Mehrere 1000 Teilnehmer könnten nach Hohenfels kommen. „Unsere Verpflegungseinheit richtet sich darauf ein, dass sie eventuell 5000 Soldaten mit verpflegen muss“, sagt Wittl. Der Großteil der Konvois, mit denen Tausende Soldaten samt Material und Fahrzeugen nach Osteuropa gebracht werden sollen, ist nach Angaben von Bundeswehr und US Army für Ende Februar und Anfang März geplant. Die Hauptrouten durch Deutschland führen über Aachen, Dortmund, Hannover, Berlin und Frankfurt (Oder) sowie von Bremerhaven über Hamburg und Berlin nach Stettin. Weiter südlich soll es zudem über Mannheim und Dresden Richtung Görlitz gehen. Staus auf den Straßen seien nicht auszuschließen, hieß es von der Bundeswehr.

In der Oberpfalz könnte die im Januar anstehende Großübung „Combined Resolve XIII“ der US-Army Auswirkungen auf den Verkehr haben. Mehr als 5000 Soldaten werden von 17. Januar an bis 5. Februar für den Ernstfall trainieren. Ab Freitag und auch am Samstag und Sonntag werden schwere Kettenfahrzeuge von Grafenwöhr nach Hohenfels rollen, kündigt Wittl an. (rj/dpa)