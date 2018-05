Natur

Natur für Wildpferde und Ochsen: Bahn gleicht Projekt aus

Wegen eines großen Bauprojektes der Deutschen Bahn können sich nun seltene Wildpferde, Ochsen und andere Tierarten in einem Naturschutzgebiet bei Aschaffenburg breit machen. Dort ist ein ehemaliges Militärgelände auch auf Kosten der Deutschen Bahn in den vergangenen Jahren renaturiert worden, um so neuen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen. Diese sogenannten Ausgleichsmaßnahmen sind im Bundesnaturschutzgesetz vorgeschrieben. In dem konkreten Fall ist es sozusagen die Wiedergutmachung für das Großprojekt auf der Strecke zwischen dem hessischen Hanau und dem bayerischen Nantenbach im Landkreis Main-Spessart.