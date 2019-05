Freizeit Naturbäder als Gefahr für Gemeinden Die Rechtsprechung fordert mehr Vorkehrungen gegen Unfälle. Das könnte sogar künstliche Inseln in Badeweihern gefährden.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Das Naturbad in Stamsried – es ist umzäunt und kostet Eintritt. Damit ist klar: Eine Badeaufsicht ist Pflicht –und auch vorhanden. Foto: Mitch Cizek/MZ-Archiv

Regensburg.Noch hat der Mai keine Badefreuden unter freiem Himmel aufkommen lassen. Zu nass, zu kalt zeigte sich der Monat. Beim Gedanken an badewillige Bürger wird so manchen Verantwortlichen in den Gemeinden zu Beginn der Badesaison indes warm. Denn vielerorts können sie die Haftungsvorschriften für See- oder Naturbäder nicht oder nur schwer einhalten. Es geht insbesondere um die Frage der Unfallhaftung. Die führt mitunter dazu, dass solche Bäder geschlossen oder gar nicht erst eröffnet werden – auch in Ostbayern.

Breitenbrunn lässt Naturbad vorerst geschlossen

So geschehen jetzt in Breitenbrunn. Die Gemeinde im Landkreis Neumarkt lässt ihr Naturbad bis auf Weiteres zu. Eine externe Einschätzung kam zu dem Ergebnis, dass dieses Bad wie ein Freibad zu betrachten sei. Die Folge: Eine umfassende Badeaufsicht müsste für die Sicherheit der Gäste sorgen. Eine einfache Aufsicht durch Ehrenamtliche, etwa von der Wasserwacht oder DLRG, reicht nicht aus. Passiert ein Unfall, müsste er persönlich haften, sagt Bürgermeister Johann Lanzhammer.

Die Folgen eines Unfalls



Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von Ende 2017. Zwar war die Rechtslage vorher schon vergleichbar. Aber der BGH-Spruch zu einem Unfall hat die Sensibilität noch einmal erhöht. Ein zwölfjähriges Mädchen war in einem Seebad mehrere Minuten unter Wasser geraten, ehe die Badeaufsicht es entdeckte. Es ist seither pflegebedürftig. Der BGH stellte einen grob fahrlässigen Pflichtverstoß der Badeaufsicht fest und legte die Pflichten k0nkreter fest. Bei einem Seebad etwa reicht bei Tausenden Badenden ein Bademeister allein nicht aus. Bei Naturbädern wird eine Aufsicht nötig, die es vielerorts bislang nicht gibt.

Nur: In der Regel reichen die geringen Einnahmen der Bäder, sofern überhaupt Eintrittsgelder verlangt werden, bei weitem nicht aus, um Bademeister zu finanzieren. Die Gemeinden können oder wollen die Zusatzausgabe nicht stemmen.

Die Rechtslage Definition: Naturbad, Seebad, Badestelle – das sind entscheidende Begriffe, wenn es darum geht, ob und in welchem Umfang eine Badeaufsicht notwendig ist. Der Kommunale Schadenausgleich – ein Zusammenschluss von Gemeinden zur Selbstversicherung, sagt: Ein Naturbad ist üblicherweise eingezäunt. Dann sei eine ausgebildete Badeaufsicht auf jeden Fall nötig. Bei einfachen Badestellen sei keine Aufsicht notwendig. Es sei denn, es gibt zum Beispiel einen Sprungturm oder eine Rutsche. Dann müsse jemand aufpassen. Es reiche üblicherweise ein Rettungsschwimmer, der bei gutem Wetter zu üblichen Badezeiten aufpasst.

Schilder: Es nütze der Gemeinde nichts, ein Schild mit der Aufschrift „Keine Haftung – Baden auf eigene Gefahr“ aufzustellen. Das sei haftungsrechtlich unbedeutend. Was Kommunen vielerorts aber nicht davon abhält, solche Schilder in großer Zahl zu platzieren. Selbst wenn Gemeinden Bademeister einstellen wollten, würden viele keine finden. Denn es gibt weniger Bademeister als gebraucht werden.

Viele Nachfragen bei Ehrenamtlichen

Klar ist die Situation beim Naturbad Stamsried (Kreis Cham). Es ist eingezäunt, Gäste zahlen Eintritt – somit ist eine Aufsicht nötig und vorhanden. Im frei zugänglichen Naturbad Höllohe (Kreis Schwandorf) passen Ehrenamtliche der Wasserwacht auf. Diese Ehrenamtlichen werden stark nachgefragt, sagt Max Naumann, technischer Einsatzleiter bei der DLRG Regensburg. Die Anfragen der Gemeinden übersteigen nach seiner Beobachtung die Möglichkeiten von Wasserwacht und DLRG, die allein ehrenamtliche Kräfte bereitstellen können. Die DLRG passt bei Badewetter auf freiwilliger Basis gemeinsam mit der Wasserwacht am Guggenberger See nahe Regensburg und Neutraubling auf, auch am Sarchinger und Roither Weiher haben Wasserwachtler ein Auge auf die Schwimmer.

Die Stadt Wörth an der Donau hat sich intensiv damit beschäftigt, wie ihr Waldbad ausgestattet sein darf. Im Jahr 2013 ist dort ein Kind ertrunken. Die Eltern klagten und erhielten 12 000 Euro Schadenersatz zugesprochen, die sich die Gemeinde und ihre Versicherung teilten. Nun sind Rettungsringe angebracht, aber ansonsten gibt es keine Infrastruktur. „Wir ordnen das Bad als Badestelle ohne Badeaufsicht ein“, stellt der Geschäftsleiter der VG Wörth, Markus Götz, fest. Die Stadt kontrolliere im Sommer täglich, „ob die Rettungsinfrastruktur passt“ und ob Besucher zum Beispiel künstliche Inseln schaffen und im Wasser belassen. Selbst herrenlose Luftmatratzen könnten juristisch verhängnisvoll sein, sagt Götz.

Auch im Waldbad Hemau im westlichen Landkreis Kelheim ist vor vier Jahren ein Mensch ertrunken. Anders als in Wörth gibt es hier Sprungturm, Rutsche, Stege und ein Floß im seichten Bereich, das Kindern einen Riesenspaß macht, berichtet Bürgermeister Johann Pollinger. Zur Freude der Bürger und Gäste alles schön und gut, aber möglicherweise zu schön, um die Gemeinde vor Haftungsansprüchen zu bewahren. „Wir haben uns über 20 Jahre bemüht, die Badestelle attraktiv auszubauen, so dass die Menschen sie als Naherholung wahrnehmen“, sagt Pollinger. Zurzeit überprüfe man, „ob wir zurückbauen müssen“. Auf keinen Fall werde man das Gewässer umzäunen und ein Freibad daraus machen. Das Waldbad ist Bestandteil eines Naherholungsbereichs mit Trimm-Dich-Pfad, Biotop, Naturweiher. „Da sind an 365 Tagen im Jahr Menschen“, sagt Pollinger. Selbst im Winter kämen Leute vorbei, einzelne baden auch im Februar oder April. Aber nur an schönen Tagen passen Mitglieder der Wasserwacht von Freitag bis Sonntag auf.

„Wir haben bewusst keine Sprungtürme, Rutschen oder Ähnliches installiert.“ Elisabeth Sojer-Falter, die Geschäftsführerin des Vereins für Naherholung





Es gibt also eine Vielzahl von unterschiedlich ausgestatteten Bädern. Wo die Grenzen liegen, die sich auf die Aufsichtspflichten auswirken, ist nicht in jedem Fall klar zu beantworten.

Die Rechtsprechung muss auch an Seen peinlich beachtet werden. An drei der Hotspots rund um Regensburg – Guggenberger, Roither und Sarchinger Weiher – tummeln sich die Badegäste zu Tausenden. Rechtlich sind die Seen Naturbäder mit Badestellen, keine Seebäder, sagt Elisabeth Sojer-Falter, die Geschäftsführerin des Vereins für Naherholung, dem die Seen gehören. Es gibt Toiletten und Parkplätze. „Aber wir haben bewusst keine Sprungtürme, Rutschen oder Ähnliches installiert“, betont sie. Andernfalls müssten Bademeister die Weiher überwachen.

Unglaublich, aber möglich: Künstliche Inseln, wie es sie im Roither und Sarchinger Weiher gibt, könnten als Einrichtungen eingestuft werden, die das Risiko eines Badeunfalls erhöhen. Dann wäre eine Badeaufsicht nötig. Man könnte diese Inseln aber auch als Sicherheitsgewinn sehen, weil sie Schwimmern eine Rast ermöglichen. Einerlei – „da ist jedenfalls noch nie etwas passiert“, sagt Sojer-Falter. Aber man würde natürlich eher die Inseln opfern als die Seen einzuzäunen und einen „Riesenaufwand“ zu betreiben.