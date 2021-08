Anzeige

Verkehr Navi-Empfehlung: Lastwagen fährt sich auf Schotterweg fest Weil der Fahrer einer vermeintlichen Ausweichroute seines Navigationsgeräts folgen wollte, hat sich ein Lastwagen in Oberfranken auf einem Schotterweg festgefahren.

Bindlach.Die Bergung des 40-Tonners bei Bindlach (Landkreis Bayreuth) habe rund vier Stunden gedauert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Unter anderem musste dazu eine Schutzplanke abgebaut werden, an der sich der 44-Jährige am Samstag mit seinem Lastwagen festgefahren hatte. „Das war ziemlich kompliziert“, sagte der Polizeisprecher.

Durch das missglückte Wendemanöver entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von insgesamt gut 10.000 Euro. Der Lastwagen-Fahrer wurde demnach wegen der Ordnungswidrigkeit verwarnt.

