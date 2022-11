Wetter Nebel und Frost im Freistaat

Nebel am Tag und Frost in der Nacht erwarten die Menschen in Bayern am Wochenende. In einigen Gebieten sinken die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag auf bis zu minus drei Grad Celsius, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst am Samstag sagte. Am Sonntag sei der Nebel nicht ganz so zäh und es dürfte bis zu 14 Grad warm werden.

dpa