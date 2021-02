Anzeige

Wetter Nebel und Sonne in Bayern In weiten Teilen Bayerns bleibt es nebelig, vormittags setzt sich aber allmählich die Sonne durch.

Mail an die Redaktion Ein Vogel fliegt in den frühen Morgenstunden bei Sonnenaufgang an der Frauenkirche vorbei, die noch im Nebel liegt. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Insbesondere in Nordbayern und in Alpennähe bleibt es den Morgen über nebelig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei mäßigem Nordostwind erwarten die Meteorologen am Sonntag Höchsttemperaturen von sieben bis zwölf Grad. Das Wetter in Bayern werde derzeit von einem von den Britischen Inseln bis zum Balkan reichenden Hoch bestimmt. Für die Nacht auf Montag sagt der DWD bei Temperaturen von minus fünf bis plus ein Grad erneut Nebel und zudem leichten Frost vorher.

