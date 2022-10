Fußball Nerlinger über Salihamidzic: Hat er hervorragend hinbekommen

Der frühere Bayern-Sportdirektor Christian Nerlinger hat Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic für dessen Transferpolitik gelobt. „Nach der Pandemie bei Ablösesummen und Spielern wie Matthijs de Ligt und Sadio Mané in diese Kategorie zu greifen, zeigt, auf welchem Fundament Bayern steht. Der FC Bayern hat in diesem Transfersommer zudem super verkauft. Ein Riesenkompliment dafür! Hasan Salihamidzic hat das hervorragend hinbekommen, sodass die Transferbilanz absolut okay ist“, sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler (49) in einem Interview mit „Transfermarkt.de“.

dpa