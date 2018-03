Medizin Netzwerk für krebskranke Kinder Das „Kinderonkologisches Netzwerk Bayern“ geht an den Start und soll die Zusammenarbeit unter den Kliniken revolutionieren

Von Daniel Pfeifer

Merken

Mail an die Redaktion Startschuss für KIONET am Uniklinikum Regensburg Foto: Pfeifer

Regensburg.Man kann sich manche Schicksale gar nicht vorstellen, mit denen Ärzte in der Kinderonkologie konfrontiert werden. Krebs alleine ist schon eine niederschmetternde Diagnose. Wenn er dann bei Kindern auftritt, versuchen Eltern und Ärzte Berge zu versetzen, um diese Herausforderung zu stemmen. Doch wenn Erkrankungen selten sind, Expertisen rar oder Medikamente nicht zugelassen, dann müssen Patienten auch mal um den halben Globus geflogen werden, um Hilfe zu erfahren.

400 000 Euro Anschubfinanzierung

In Bayern haben sich nun Kliniken zusammengetan, um das zu ändern: Ab sofort nimmt das KIONET-Projekt offiziell seine Arbeit auf. Die Abkürzung steht für „Kinderonkologisches Netzwerk Bayern“ und soll die Zusammenarbeit unter bayerischen Kliniken revolutionieren. Gestern Nachmittag gaben Ärzte und Landtagspolitiker am Uniklinikum Regensburg den Startschuss. Denn nur mit gutem Willen allein lässt sich dieses zukunftsweisende Netzwerkprojekt nicht realisieren. 400 000 Euro beträgt die staatliche Anschubfinanzierung für KIONET. Daraus werden neben einem Klinik übergreifenden medizinischen Webportal vier Vollstellen an sechs Standorten geschaffen: An den Kliniken in Regensburg, Augsburg, Würzburg, Erlangen und München (TU und ab kommendem Jahr auch LMU). Dieses Geld werde eineinhalb bis zwei Jahre reichen, schätzt Dr. Michael Frühwald, Chefarzt der Kinderklinik Augsburg. In absehbarer Zeit soll sich dann das Projekt selbst finanziell tragen.

Jährlich 2000 Neuerkrankungen in Deutschland

Doch wie soll das gehen und worum geht es nun eigentlich bei KIONET? Das Grundproblem der Kinderonkologie ist, dass die Zahl der Erkrankungen vergleichsweise niedrig ist, sie liegt jährlich in Deutschland bei etwa 2000 Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren. „Bislang interessierte sich kein Mensch für alte Menschen und Kinder. Da gibt es kein großes wirtschaftliches Potenzial,“ stellt der Regensburger Onkologe Dr. Selim Corbacioglu die schwierige Situation dar. Bei der Entwicklung spezieller Medikamente sei die Pharmaindustrie weit hinterher. Bei Krebserkrankungen von Kindern müssen Ärzte, mehr als sonst, auf die Erprobung neuer Behandlungsmöglichkeiten zurückgreifen. In der Kinderonkologie seien fast 100 Prozent der Patienten teil von Studien, so Dr. Corbacioglu. Mit KIONET sollen diese Studien in Bayern mehr und besser vernetzt werden. Aus den Ergebnissen und den bereitgestellten Geldern von Pharmaunternehmen soll sich das Projekt mittelfristig finanzieren.

Ein Beispiel brachte Dr. Paul-Gerhardt Schlegel aus Würzburg. Ein Kind war 2016 im Alter von vier Monaten an die Klinik in Augsburg gekommen. Diagnose: Leukämie. Der Patient wurde nach Würzburg gebracht und in eine Studie aufgenommen. Nach einem Rückfall mussten die Ärzte ihre Hoffnung in eine Therapie mit genmanipulierten T-Zellen stecken. Das Problem: Diese Behandlung musste in Seattle stattfinden. In Bayern war sie nicht zugelassen. Noch nicht. „Wir wollen, dass hier in Zukunft statt „Seattle“ KIONET steht. Dafür kämpfen wir!“