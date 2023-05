Prozess Neu aufgerollter „Badewannen-Mord“: Wende durch Gutachten?

Im Wiederaufnahmeverfahren um den Tod einer 87-Jährigen in einer Badewanne in Rottach-Egern könnten neue Gutachten den zuvor als Mörder verurteilten Manfred Genditzki entlasten. Den komplexen Berechnungen der Sachverständigen zufolge starb die Witwe an jenem 28. Oktober 2008 später, als bisher angenommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liege der Zeitpunkt ihres Todes nach 15.30 Uhr, möglicherweise sogar erst gegen 17.00 Uhr, sagte der Stuttgarter Thermodynamiker Nils Hansen am Mittwoch vor dem Landgericht München I.

dpa