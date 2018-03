Kommunen

Neu-Ulm will nach fast 50 Jahren wieder kreisfrei werden

Als erste bayerische Stadt seit fast einem halben Jahrhundert will das schwäbische Neu-Ulm kreisfrei werden. Der Stadtrat beschloss am Mittwochabend mit einer Mehrheit von 32 zu 10 Stimmen einen entsprechenden Antrag bei der Staatsregierung. Zum ersten Mal seit der Gebietsreform 1972 hat damit eine bayerische Stadt erklärt, dass sie aus ihrem Landkreis austreten will. Vor der Gebietsreform war Neu-Ulm bereits kreisfrei.