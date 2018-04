Prozesse

Neue Anträge im NSU-Prozess verzögern Plädoyers weiter

Die Verteidiger-Plädoyers im Münchner NSU-Prozess werden frühestens in der kommenden Woche beginnen. Grund sind zwei neue Befangenheitsanträge des Mitangeklagten André E., die am Mittwoch erst kurz vor dem eigentlich geplanten Sitzungsbeginn am Mittag bei Gericht eingingen. Die Prozesstage am Mittwoch und auch am Donnerstag wurden daraufhin kurzfristig abgesetzt, weiter geht es kommenden Dienstag.