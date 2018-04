Verkehr Neue Anzüge für Bayerns Polizisten auf dem Motorrad Bayerns Polizeibeamte auf dem Motorrad bekommen neue Anzüge - und sind künftig in blau statt in grün unterwegs. Doch das ist nicht das einzig Neue an den Kombis, die Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute bei der Motorradsternfahrt in Kulmbach vorstellen wird.

Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern. Foto: Sven Hoppe/Archiv

Kulmbach.Die Erkennbarkeit sei verbessert worden, zudem sei die Sicherheitsausstattung wie Aufprallschutz und Protektoren auf dem neuesten technologischen Stand, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Etwa 400 Polizisten sind in Bayern regelmäßig mit dem Motorrad unterwegs - vor allem bei den Dienststellen der Verkehrspolizei. Bis September sollen sie alle ihre neuen Anzüge erhalten.

Die Motorradsternfahrt in Kulmbach hat am Samstag begonnen. Zahlreiche Biker aus Süddeutschland werden traditionell in der oberfränkischen Stadt erwartet, um gemeinsam in die Motorradsaison zu starten.