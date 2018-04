Beruf Neue Ausbildung zum Online-Einzelhändler Bayern führt neues Berufsbild für junge Menschen ein: Auf dem Stundenplan stehen Gestaltung eines Online-Shops und Retouren.

Mail an die Redaktion Das neue Ausbildungsangebot soll an acht Berufsschulen im Freistaat zur Verfügung stehen. Foto: Arno Burgi/dpa

München.Junge Menschen können sich vom kommenden Schuljahr an in Bayern zum Online-Einzelhändler ausbilden lassen. „Kaufmann/-frau im E-Commerce“ heißt das neue Ausbildungsangebot, das an acht Berufsschulen zur Verfügung stehen soll, wie das Bildungsministerium der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitteilte. Pro Regierungsbezirk solle es einen Ausbildungsstandort geben. Auf dem Stundenplan stehe etwa Gestaltung eines Online-Shops und Bearbeitung von Retouren und Stornierungen. Industrie- und Handelskammern würden seit Beginn des Jahres bei Betrieben um Ausbildungsplätze werben. Rund 300 davon stünden ab dem Schuljahr 2018/2019 zur Verfügung. „Mit unserem neuen Angebot halten wir Schritt mit der rasanten Entwicklung der Digitalisierung und sorgen für die Kaufleute von Morgen“, sagte Kultusminister Bernd Sibler (CSU).

